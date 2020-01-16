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Хави объяснил, почему отказал Барселоне

Хави объяснил, почему отказал Барселоне
14:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хави Эрнандес рассказал, почему не возглавил Барселону этой зимой.

Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес прокомментировал собственное решение отказаться от назначения на пост наставника "Барселоны", за которую он выступал большую часть своей карьеры игрока.

"Да, я действительно получил предложение от "Барселоны" в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне ещё слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее.

Первым делом я сообщил о своём решении семье, а затем игрокам "Аль-Садда", потому что они следили за развитием событий. Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на "Аль-Садде", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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"Барселона" предлагала Хави тренерский пост в преддверии увольнения Эрнесто Вальверде, работавшего в клубе на протяжении двух с половиной лет. В итоге на должность был назначен бывший рулевой "Бетиса" Энрике Сетьен.

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ФК Барселона, Футбол, Хави Эрнандес, Новости футбола.
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