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Гент повесил ценник на Яремчука

Гент повесил ценник на Яремчука
18:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Гента Роман Яремчук может покинуть клуб летом.

Как сообщает бельгийское издание Voetbal, нападающий сборной Украины Роман Яремчук не рассматривается руководством клуба, как игрок, которого они готовы отпустить нынешней зимой.

Члены правительства Гента готовы расстаться с форвардом, но только по завершению нынешнего сезона.

При этом, источник сообщает о том, что в Гетне знают, сколько хотят выручить за продажу Яремчука. Эта сумма равна 15 миллионам евро.

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Сами бельгийцы купили игрока у Динамо за 2 миллиона в 2017 году. В текущем сезоне на счету Яремчука 14 забитых мячей. Напомним, что за последние месяцы Яремчук подорожал практически вдвое.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук.
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