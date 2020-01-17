Кавани может променять ПСЖ на английский клуб

Новости спорта:Манчестер Юнайтед может подписать уругвайского футболиста летом.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может стать игроком Манчестер Юнайтед следующим летом.

Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Уругваец получит статус свободного агента по окончании сезона и заинтересован в переходе в английский клуб. "Красные дьяволы" давно находятся в поисках забивного форварда и могут воспользоваться этой возможностью.

МЮ не сможет заполучить 32-летнего игрока в январе, так как ПСЖ требует за него 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кавани провел 14 поединков в футболке "красно-синих", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее в подписании нападающего также были заинтересованы Атлетико, Челси и Тоттенхэм.