Продление контракта с ПСЖ: Неймар назвал свои условия

Новости спорта:Стороны продолжают обсуждать условия, при которых Неймар продлит контракт с клубом.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с клубом.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, футболист поставит свою подпись под новым соглашением только в случае успешных выступлений команды в Лиге чемпионов.

Руководство уверено в том, что Неймар останется в Париже, однако окончательное решение будет принято ближе к лету.

Действующий контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на счету бразильца 13 голов и 7 голевых передач в 15 матчах.