Скачать
Пятница, 17.01.2020
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Биатлон: результаты мужского спринта в Рупольдинге 16.01.20
Биатлон: результаты мужского спринта в Рупольдинге 16.01.20
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре

Продление контракта с ПСЖ: Неймар назвал свои условия

Продление контракта с ПСЖ: Неймар назвал свои условия
10:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Стороны продолжают обсуждать условия, при которых Неймар продлит контракт с клубом.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с клубом.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, футболист поставит свою подпись под новым соглашением только в случае успешных выступлений команды в Лиге чемпионов.

Кавани может променять ПСЖ на английский клуб

Руководство уверено в том, что Неймар останется в Париже, однако окончательное решение будет принято ближе к лету.

Действующий контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на счету бразильца 13 голов и 7 голевых передач в 15 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, Неймар, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
02 Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
03 Интер договорился о приобретении Янга у Манчестер Юнайтед
04 Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
05 Роналдиньо: Лестно слышать, что я изменил историю Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь