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Озил не хочет покидать Арсенал из-за своего контракта

Озил не хочет покидать Арсенал из-за своего контракта
11:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Месут Озил доволен своей зарплатой и не хочет уходить из состава "канониров".

Полузащитник Арсенала Месут Озил заявил, что не собирается покидать английский клуб предстоящим летом.

В 2018 году хавбек подписал новое соглашение на три года, что вызвало очень неоднозначную реакцию среди болельщиков лондонского клуба. На тот момент футболист находился не в лучшей форме, но получил контракт с одной из самых высоких зарплат среди всех игроков английской Премьер-лиги.

«Я очень доволен своим контрактом, и я продолжу играть здесь в этом и в следующем сезоне. Не могу сказать, что произойдёт в будущем. Я взволнован, но не знаю, что будет дальше», — приводит слова Озила Goal со ссылкой на beIN Sports.

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Контракт Месута Озила с Арсеналом истекает летом 2021 года. Немецкий полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, в которых на его счету всего одна результативная передача.

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АПЛ, Месут Озил, Арсенал, Новости спорта, Новости футбола.
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