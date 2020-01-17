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"У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте

"У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте
12:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Пеп Гвардиола объяснил, почему Марез не получает травмы.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике команды Рияде Марезе.

Наставник манкунианского клуба отметил, что не удивлён результативностью игрока сборной Алжира, и назвал причину столь успешного для него сезона.

«Разница в прошлом сезоне и в этом заключается в том, что Марез играет больше времени, потому что тренер стал добрее к нему. Но отмечу, что уровень, на котором он играл в прошлом сезоне, тоже был хорош. Рияд очень сильно любит играть в футбол.

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Что касается отсутствия у него травм, ему невозможно получить их, потому что в его ногах нет мышц. У него есть что-то необыкновенное и особенное при игре у ворот соперника, и я постоянно чувствую, что он может забить из различных позиций», — приводит слова Гвардиолы Give me Sport.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола.
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