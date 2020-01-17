Бавария не хочет отпускать опытного защитника в январе

Новости спорта:В мюнхенском клубе рассчитывают на Жерома Боатенга.

Согласно информации из ряда источников, стало понятно, что Бавария будет отклонять любые трансферные предложения о покупке опытного Жерома Боатенга.

Руководство немецкого гранда настроено побороться за все титулы этого сезона, поэтому не имеет желания отпускать защитника, ведь в клубе и так проблемы с линией обороны.

Боатенг во всех турнирах отыграл 15 матчей, в которых получил 5 желтых карточек. При Нико Коваче он был в глубоком запасе, однако при Флике начал получать больше игровой практики. Как сообщают инсайдеры, игрок и сам не против остаться в команде до конца сезона.

На игрока претендовали Милан и Арсенал. 31-летний игрок выступает в Баварии с 2011 года, проведя за это время в Бундеслиге 182 матча.