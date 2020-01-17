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Бавария не хочет отпускать опытного защитника в январе

Бавария не хочет отпускать опытного защитника в январе
12:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:В мюнхенском клубе рассчитывают на Жерома Боатенга.

Согласно информации из ряда источников, стало понятно, что Бавария будет отклонять любые трансферные предложения о покупке опытного Жерома Боатенга.

Руководство немецкого гранда настроено побороться за все титулы этого сезона, поэтому не имеет желания отпускать защитника, ведь в клубе и так проблемы с линией обороны. 

Боатенг во всех турнирах отыграл 15 матчей, в которых получил 5 желтых карточек. При Нико Коваче он был в глубоком запасе, однако при Флике начал получать больше игровой практики. Как сообщают инсайдеры, игрок и сам не против остаться в команде до конца сезона. 

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На игрока претендовали Милан и Арсенал. 31-летний игрок выступает в Баварии с 2011 года, проведя за это время в Бундеслиге 182 матча. 

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Бундеслига, Бавария, Новости спорта, Новости футбола, Жером Боатенг.
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