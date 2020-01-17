Кем заменят Янга? Назначен новый капитан "красных дьяволов"

Новости спорта:Сульшер назначил нового капитана Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер посетил пресс-конференцию, на которой объявил о назначении нового капитана команды.

Им стал центральный защитник Гарри Магуайр, который перешел в стан "красных дьяволов" из Лестера летом 2019 года.

Прошлым капитаном МЮ был англичанин Эшли Янг, который, по информации Sky Sports, в ближайшее время покинет клуб и станет игроком миланского Интера.

Напомним, Янг выступал за МЮ с 2011 года. В текущем сезоне защитник провел за "красных дьяволов" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.