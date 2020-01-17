Скачать
Пятница, 17.01.2020
Усик в пролете? Пулев подтвердил бой с Джошуа
Усик в пролете? Пулев подтвердил бой с Джошуа
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре

Буяльский сравнил новичка Динамо с Мбокани

Буяльский сравнил новичка Динамо с Мбокани
15:23 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Буяльский считает, что Каргабо и Мбокани похожи по стилю игры.

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский оценил новичка команды Ибрагима Каргбо. Форвард начал работу с командой на сборе в Турции.

- На сбор отправились игроки молодежной команды, есть и новичок. Какой микроклимат в команде?

- Все хорошо, молодым помогаем, общаемся с ними. Да они и сами понимают, в какую команду они попали, поэтому все делают на максимуме. Молодцы, вопросов к ним нет, стараются. Не всегда и у нас все получается. После недели тяжелой работы в Киеве здесь мы приступили к работе с мячом, и, естественно, у всех есть ошибки - и у молодых игроков, и у более опытных. Мы все другу другу помогаем, ведь все работаем на один результат.

Роналду - лучший игрок Ювентуса в декабре

- Какие впечатления от новичка команды, Ибрагима Каргбо?

- Мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в “Динамо” будущее.

- Свою результативность он намерен проявить в контрольных матчах?

- Нужно понимать, что на сборах матчи проводятся на фоне усталости, и не всегда удается показать в них свои лучшие качества. Он должен все показать уже 22 февраля, когда будет первая официальная игра. Тогда уже и нагрузки будут меньше, и физическая форма будет оптимальной. А во время сбора нагрузки большие, усталость накапливается, и, конечно, может не все получается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Новости спорта, Новости футбола, Виталий Буяльский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте
02 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
03 Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
04 Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
05 Интер договорился о приобретении Янга у Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь