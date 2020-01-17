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Милевский: Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер

Милевский: Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер
18:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Артем Милевский доволен игрой национальной команды.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский оценил работу тренера национальной команды Андрея Шевченко, который вывел сборную на Евро-2020.

"Я бы не сказал, что Шевченко уже топовый тренер. Я бы сказал, что он готовится им стать. Надеюсь, что станет. Но с таким уровнем футболистов - все играют в Европе, на ведущих ролях. Он подсказывает, но игроки сами знают, что делать. Они техничные, все с мячом. Никто не боится".

"Тот же Руслан Малиновский - я считаю, будущее украинского футбола. Андрей Николаевич подсказывает. Тут подсказка, там подсказка. Он создал атмосферу в команде".

Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы

"Очень приятно смотреть на эту команду. Он собрал этот коллектив, вопросов нет", - сказал Милевский.

Игрок провел за сборную Украины 50 матчей и забил 8 голов.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.
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