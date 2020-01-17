Милевский назвал главную проблему Динамо

Новости спорта:Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский назвал главную проблема киевского "Динамо".

"Думаю, что все дело в коллективе. У нас, в "Динамо-Брест", в этом сезоне был сумасшедший коллектив, мы каждую неделю не менее одного раза где-то собирались вместе. Я уверен, что у киевлян сразу же после тренировке все прыгают в свои машины и разъезжаются кто к женам, кто к родителям.

Я считаю, что команде важно собираться после тренировке вместе. Уделите этому час, хотя бы пообедайте вместе. Не обязательно даже пить пиво. Можно обсудить тренировку, историю смешную рассказать, но сделать это вместе.

Очень важно, чтобы был коллектив, у киевлян я его не вижу", – сказал Милевский.

Напомним, Артем Милевский защищал цвета киевского "Динамо" в период с 2002 по 2013 годы.

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