Срна прошел стажировку в Манчестер Сити

Новости спорта:Помощник Луиша Каштру ездил учиться у Пепа Гвардиолы.

Член тренерского штаба Шахтера Дарио Срна прошел пятидневную стажировку в Манчестер Сити.

"Дорогие друзья, спасибо за гостеприимность. Было очень приятно провести с вами время. Это был отличный опыт, учиться у самого лучшего в мире тренера и его изумительной команды. Удачи, Ман Сити", — написал Срна в Инстаграме.

Срна летом 2019 года закончил игровую карьеру и стал помощником нового главного тренера Шахтера Луиша Каштру.

После 18 туров украинской Премьер-лиги "горняки" возглавляют турнирную таблицу, опережая Динамо на 14 очков.