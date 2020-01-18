Шальке сломил сопротивление Боруссии М (Видео)

Новости спорта:Среди участников условной категории "топ-5" европейских футбольных чемпионатов, немецкая Бундеслига последней вступила в календарь событий 2020-го года.

Стартовал второй круг национального первенства матчем 18-го тура между командами с достаточно сложным произношением производных от названия населенного пункта обитания коллективов прилагательных. Гельзенкирхенский Шальке на поле "Фельтинс-Арены" принимал менхенгладбахскую Боруссию.

В процессе попытки внутреннего переворота в турнирной таблице находилась лидирующая группа команд Бундеслиги в первой половине сезона. И отнюдь не завсегдатаи верхних строчек в лице дортмундской Боруссии и мюнхенской Баварии были главными хедлайнерами новостных лент в этом контексте. Первую позицию перед уходом на новогодний перерыв за собой сохранил РБ Лейпциг, а "жеребцы" Марко Розе были вынуждены потесниться как раз в семнадцатом туре, когда не смогли распечатать ворота берлинской Герты (0:0).

"Кобальтовые" были несколько скромнее в своих амбициях, и вполне могут быть довольны промежуточной пятой позицией в Бундеслиги, которая дает право принять участие на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. Шальке играет ни шатко, ни валко, а преследователи усердно поджимают, выстроившись в стройный ряд непосредственно от середины турнирной таблицы — такая высокая плотность в этом году в Германии. Не лучше ситуация была и у Боруссии Менхенгладбах, ведь черно-зеленым предстояло в первом матче нового года оберегать свою позицию от прямого посягательства со стороны Баварии, которой в отчетном туре необходимо будет навестить Герту в столице страны.

Неожиданно содержательное противостояние двух коллективов после непродолжительной каникулярной паузы — такую характеристику можно было дать первому тайму встречи в Гельзенкирхене. Отдельного внимания была удостоена работа голкиперов на последнем рубеже отдельных сторон. И в этом контексте швейцарцу Яну Зоммеру пришлось поработать несколько больше, чем визави по амплуа. Хотя, первым как следует размял оппонента, все-таки, Алассан Плеа. Атакующий полузащитник мастерски подкрутил мяч в правый верхний угол из-за пределов штрафной, однако Шуберт сумел отреагировать не менее эффектным прыжком.

Зоммеру досталось уже в ответной атаке "королевских синих". Грегорич попросту расстреливал ворота с близкой дистанции, после подачи Рамана с правого фланга, однако не смог направить мяч в иную от стража ворот соперников сторону. Не справился с похожей задачей и Шепф по завершению четверти игрового часа, но еще до момента авторства Алессандро, голкиперу Боруссии пришлось отражать удар с подкруткой под перекладину от Сердара.

Еще один момент с блестящей игрой Зоммера — выход один на один в исполнении Рамана. Форвард оторвался от опекунов, однако сплоховал в ситуации с быстрым выходом голкипера к граница собственных владений. Боруссия вытерпела серьезный натиск, и уже после этого, огрызнулась ближе к концу тайма. Вот и пришлось Грегоричу выносить мяч с линии собственных ворот уже в первом матче за "кобальтовых", помогая тем самым своему голкиперу отразить удар головой в исполнении Тюрама. На исходе основного времени первой половины еще раз вступил в игру и сам голкипер Шальке — Херрманн не смог переиграть соперника ударом под перекладину со входа в чужие владения. Разогрелись что надо! Жаль, что безрезультатно.

Во второй половине что-то с надежностью Боруссии при игре в обороне пошло не так. Совсем никто не пошел встречать Сердара в центральной зоне перед штрафной, после получения Суатом передачи с левого фланга от Грегорича. Австриец, как покажет итог эпизода, отдал своей первый голевой пас за Шальке, а Сердар — стал лидером своей команды по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги благодаря точному удару из-за пределов штрафной в правый нижний угол.

Блестящая контратака "кобальтовых" стала эффектным добивающим ударом в этой встрече. Сердар отлично поймал "тайминг" передачей из центра поля на Рамана, тот продлили в темп на Грегорича, и австриец без помех расстрелял Зоммера, к работе которого до этого не было претензий от слова "совсем".

Оставалось отстоять добытый успех под натиском обескровленных "жеребцов". За выполнение этой задачи не в последней инстанции отвечал Шуберт, и молодому голкиперу таки удалось сохранить ворота в неприкосновенности, благодаря нескольким достаточно "взрослым" спасениям в трудных ситуациях. В итоге, Шальке успешно атаковал позиции Дортмунда в турнирной таблице, а также начал поджимать Баварию, которой теперь открылась прямая дорого на вторую строчку.

В следующем туре гельзенкирхенский Шальке ожидает не менее увлекательное выездное противостояние с мюнхенской Баварией, менхенгладбахская Боруссия сыграет на своем поле против Майнца.

Шальке - Боруссия М 2:0

Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель — Калиджури, Шепф — Сердар (Буджеллаб, 74) — Грегорич (Бургшталлер, 90), Раман (Кутуджу 69).

Боруссия М: Зоммер — Янчке (Штробль, 85), Гинтер, Лайнер, Вендт — Херрманн, Закария, Плеа — Тюрам, Эмболо (Штиндль 72), Хофманн.

Предупреждения: Кенни, Кабак, Шепф — Лайнер, Тюрам, Янчке, Штиндль