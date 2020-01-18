Скачать
Суббота, 18.01.2020
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Мейвезер признан Боксером десятилетия, на награду претендовал Кличко
Мейвезер признан Боксером десятилетия, на награду претендовал Кличко
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20

Шальке сломил сопротивление Боруссии М (Видео)

Шальке сломил сопротивление Боруссии М (Видео)
08:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Среди участников условной категории "топ-5" европейских футбольных чемпионатов, немецкая Бундеслига последней вступила в календарь событий 2020-го года.

Стартовал второй круг национального первенства матчем 18-го тура между командами с достаточно сложным произношением производных от названия населенного пункта обитания коллективов прилагательных. Гельзенкирхенский Шальке на поле "Фельтинс-Арены" принимал менхенгладбахскую Боруссию.

В процессе попытки внутреннего переворота в турнирной таблице находилась лидирующая группа команд Бундеслиги в первой половине сезона. И отнюдь не завсегдатаи верхних строчек в лице дортмундской Боруссии и мюнхенской Баварии были главными хедлайнерами новостных лент в этом контексте. Первую позицию перед уходом на новогодний перерыв за собой сохранил РБ Лейпциг, а "жеребцы" Марко Розе были вынуждены потесниться как раз в семнадцатом туре, когда не смогли распечатать ворота берлинской Герты (0:0).

"Кобальтовые" были несколько скромнее в своих амбициях, и вполне могут быть довольны промежуточной пятой позицией в Бундеслиги, которая дает право принять участие на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. Шальке играет ни шатко, ни валко, а преследователи усердно поджимают, выстроившись в стройный ряд непосредственно от середины турнирной таблицы — такая высокая плотность в этом году в Германии. Не лучше ситуация была и у Боруссии Менхенгладбах, ведь черно-зеленым предстояло в первом матче нового года оберегать свою позицию от прямого посягательства со стороны Баварии, которой в отчетном туре необходимо будет навестить Герту в столице страны.

Бавария готова расстаться с опытным полузащитником

Неожиданно содержательное противостояние двух коллективов после непродолжительной каникулярной паузы — такую характеристику можно было дать первому тайму встречи в Гельзенкирхене. Отдельного внимания была удостоена работа голкиперов на последнем рубеже отдельных сторон. И в этом контексте швейцарцу Яну Зоммеру пришлось поработать несколько больше, чем визави по амплуа. Хотя, первым как следует размял оппонента, все-таки, Алассан Плеа. Атакующий полузащитник мастерски подкрутил мяч в правый верхний угол из-за пределов штрафной, однако Шуберт сумел отреагировать не менее эффектным прыжком.

Зоммеру досталось уже в ответной атаке "королевских синих". Грегорич попросту расстреливал ворота с близкой дистанции, после подачи Рамана с правого фланга, однако не смог направить мяч в иную от стража ворот соперников сторону. Не справился с похожей задачей и Шепф по завершению четверти игрового часа, но еще до момента авторства Алессандро, голкиперу Боруссии пришлось отражать удар с подкруткой под перекладину от Сердара.

Еще один момент с блестящей игрой Зоммера — выход один на один в исполнении Рамана. Форвард оторвался от опекунов, однако сплоховал в ситуации с быстрым выходом голкипера к граница собственных владений. Боруссия вытерпела серьезный натиск, и уже после этого, огрызнулась ближе к концу тайма. Вот и пришлось Грегоричу выносить мяч с линии собственных ворот уже в первом матче за "кобальтовых", помогая тем самым своему голкиперу отразить удар головой в исполнении Тюрама. На исходе основного времени первой половины еще раз вступил в игру и сам голкипер Шальке — Херрманн не смог переиграть соперника ударом под перекладину со входа в чужие владения. Разогрелись что надо! Жаль, что безрезультатно.

Во второй половине что-то с надежностью Боруссии при игре в обороне пошло не так. Совсем никто не пошел встречать Сердара в центральной зоне перед штрафной, после получения Суатом передачи с левого фланга от Грегорича. Австриец, как покажет итог эпизода, отдал своей первый голевой пас за Шальке, а Сердар — стал лидером своей команды по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги благодаря точному удару из-за пределов штрафной в правый нижний угол.

Блестящая контратака "кобальтовых" стала эффектным добивающим ударом в этой встрече. Сердар отлично поймал "тайминг" передачей из центра поля на Рамана, тот продлили в темп на Грегорича, и австриец без помех расстрелял Зоммера, к работе которого до этого не было претензий от слова "совсем".

Оставалось отстоять добытый успех под натиском обескровленных "жеребцов". За выполнение этой задачи не в последней инстанции отвечал Шуберт, и молодому голкиперу таки удалось сохранить ворота в неприкосновенности, благодаря нескольким достаточно "взрослым" спасениям в трудных ситуациях. В итоге, Шальке успешно атаковал позиции Дортмунда в турнирной таблице, а также начал поджимать Баварию, которой теперь открылась прямая дорого на вторую строчку.

В следующем туре гельзенкирхенский Шальке ожидает не менее увлекательное выездное противостояние с мюнхенской Баварией, менхенгладбахская Боруссия сыграет на своем поле против Майнца.

Шальке - Боруссия М 2:0

Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель — Калиджури, Шепф — Сердар (Буджеллаб, 74) — Грегорич (Бургшталлер, 90), Раман (Кутуджу 69).

Боруссия М: Зоммер — Янчке (Штробль, 85), Гинтер, Лайнер, Вендт — Херрманн, Закария, Плеа — Тюрам, Эмболо (Штиндль 72), Хофманн.

Предупреждения: Кенни, Кабак, Шепф — Лайнер, Тюрам, Янчке, Штиндль

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шальке 04, ФК Боруссия М, Новости футбола, Фтбол, Шальке - Боруссия М.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срна прошел стажировку в Манчестер Сити
02 Тренер Паркера назвал недостаток Усика
03 Макгрегор и Серроне сделали вес (Видео)
04 Лунин объяснил, почему согласился на переход в Овьедо
05 Милевский: Не сказал бы, что Шевченко уже топ-тренер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь