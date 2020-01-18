Олимпик ответил Селюку на обвинения в расизме

Новости спорта:Дончане высказали свое недовольство высказываниями футбольного агента.

Официальный сайт Олимпика выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения агента Дмитрия Селюка в адрес менеджера дончан Висенте Гомеса относительно того, что испанский специалист — расист.

"Персона Селюка известна украинским болельщикам как человек, подаривший футбольному миру Яя Туре. Собственно, на этом его заслуги перед футболом исчерпываются.

Напомним, чем закончилась карьера Туре в Ман Сити. На закате карьеры ивуариец понизил к себе требования, за что тогдашний наставник Сити Пеп Гвардиола перестал ставить футболиста в состав. Дмитрий Селюк не нашел ничего лучше, чем выступить с откровенными оскорблениями в адрес одного из самых авторитетных тренеров современности. Выглядело это, как минимум, несолидно.

Несмотря на тот скандал, учитывая опыт и связи агента, руководство Олимпика действительно пользовалось услугами Селюка во время комплектации команды летом. Дмитрий уверял: футболисты, которых он порекомендует, станут главными фигурами в Олимпике. В итоге из того обилия футболистов, которые приезжали по протекции агента, мы оставили лишь двоих. Но и они оказались не профпригодны и вряд ли задержались бы даже в Первой лиге Украины.

После прихода испанского тренера Висенте Гомеса игра Олимпика преобразилась. Наставник сделал ставку на других игроков, а пришедших в клуб от Селюка слабых исполнителей отправил в резерв. Олимпик выдал серию из четырех побед, благодаря которой сейчас имеет отличные шансы побороться за попадание в первую шестерку чемпионата.

Обвинения Селюка в адрес Висента Гомеса в расизме настолько абсурдны, что их трудно как-то прокомментировать. Под руководством испанца новыми лидерами дончан стали иранец Захеди Шахаб и француз Максим Тейшейра. В сегодняшнем товарищеском матче, оправившись от травмы, на поле появился сенегалец Дийе Матар. Главными критериями комплектации команды в Олимпике всегда являлись профессионализм, квалификация, талант и отношение к делу, но уж точно не расовая принадлежность.

Риторика Селюка идентична той, что и в случае с Гвардиолой. Агент просто недоволен тем фактом, что тренер отказался от услуг его футболистов.

Но спекулировать на теме расизма (в то время, когда от него страдают десятки тысяч по всему миру) — цинично и, как минимум, несолидно", — пишет Олимпик на своем официальном сайте.