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Манчестер Юнайтед готов отказаться от своей главной трансферной цели

Манчестер Юнайтед готов отказаться от своей главной трансферной цели
16:39 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Twitter

Новости спорта:МЮ и Спортинг никак не договорятся о сумме трансфера за Фернандеша.

Манчестер Юнайтед готов отказаться от идеи подписания полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, сообщает журналист ESPN Роб Доусон.

Спортинг требует у Красных дьяволов 65 миллионов евро, а также 15 миллионов в виде бонусов. МЮ за хавбека переплачивать не собирается.

При этом лиссабонский клуб еще минувшим летом был готов отпустить своего капитана в Тоттенхэм всего за 45 миллионов евро без учета бонусов.

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Сам Фернандеш не против перебраться в Манчестер. В нынешнем сезоне он забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 26 матчах Спортинга во всех турнирах.

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АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола, Спортинг, Бруну Фернандеш.
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