Манчестер Юнайтед готов отказаться от своей главной трансферной цели

Новости спорта:МЮ и Спортинг никак не договорятся о сумме трансфера за Фернандеша.

Манчестер Юнайтед готов отказаться от идеи подписания полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша, сообщает журналист ESPN Роб Доусон.

Спортинг требует у Красных дьяволов 65 миллионов евро, а также 15 миллионов в виде бонусов. МЮ за хавбека переплачивать не собирается.

При этом лиссабонский клуб еще минувшим летом был готов отпустить своего капитана в Тоттенхэм всего за 45 миллионов евро без учета бонусов.

Сам Фернандеш не против перебраться в Манчестер. В нынешнем сезоне он забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 26 матчах Спортинга во всех турнирах.