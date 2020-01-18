Невероятный камбэк имени Холланда: Боруссия сумела обыграть Аугсбург

Новости спорта:Эрлинг Холланд дебютировал за Боруссию великолепным хет-триком.

Боруссия Дортмунд добыла волевую победу над Аугсбургом (5:3) в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги.

В конце первого тайма Флориан Нидерлехнер вывел Аугсбург вперед. После перерыва Марко Рихтер удвоил преимущество хозяев поля.

Боруссия Д сократила отставание усилиями Юлиана Брандта. На 55-й минуте Нидерлехнер оформил дубль, забив третий гол Аугсбурга в матче.

На 56-й минуте на поле появился новичок Шмелей Эрлинг Холанд. Спустя три минуты 19-летний нападающий забил дебютный гол за Боруссию. До конца встречи норвежец оформил хет-трик. Еще один гол гостей забил Джейдон Санчо.

Боруссия Д набрала 33 очка и занимает 4-е место в Бундеслиге. Аугсбург с 23 очками идет на 10-й позиции.