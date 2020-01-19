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Гол на 94-й минуте - в обзоре матча Ньюкасл - Челси (Видео)

Гол на 94-й минуте - в обзоре матча Ньюкасл - Челси (Видео)
10:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть обзор матча 23-го тура АПЛ Ньюкасл - Челси.

В рамках 23-го тура АПЛ Ньюкасл на своем поле принимал Челси. Инициатива по ходу матча была в руках "синих", однако особо острых моментов у подопечных Фрэнка Лампарда так и не было.

На 84-й минуте защитник гостей Эмерсон пытался заработать пенальти, но ничем хорошим это не завершилось – итальянец бразильского происхождения получил желтую карточку за симуляцию.

В компенсированное время Ньюкасл заработал свой первый угловой в поединке, который стал результативным: Виллиан выбил мяч из штрафной, "сороки" оказались первыми на подборе, а с подачи Сен-Максимена голом отличился Хейден, который принес своей команде победу.

1:0 – Челси терпит гостевое поражение, имея территориальное преимущество по ходу матча (70% на 30%).

В следующем туре Челси на своем поле примет Арсенал, а Ньюкасл отправится в гости к Эвертону.

Ньюкасл - Челси 1:0

Гол: Хейден, 90+4

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Ньюкасл: Дубравка – Крафт (Ш. Лонгстафф, 71), Фернандес, Лассельс, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12) – Альмирон, Хейден, Шелви (М. Лонгстафф, 85), Сен-Максимен – Жоэлинтон

Челси: Аррисабалага – Джеймс (Эмерсон, 75), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта – Канте, Жоржиньо, Маунт (Баркли, 68) – Хадсон-Одои, Абрахам (Батшуайи, 80), Виллиан

Предупреждения: Хейден – Эмерсон.

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