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Чалханоглу рассказал, чем его удивил Ибрагимович

Чалханоглу рассказал, чем его удивил Ибрагимович
14:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хакан Чалханоглу прокомментировал возвращение Златана Ибрагимовича на Сан Сиро.

Полузащитник "Милана" и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о взаимоотношениях с партнёром по миланскому клубу Златаном Ибрагимовичем.

"В первый день в „Милане“ он подошёл ко мне и тепло поприветствовал. Что мне больше всего нравится в Златане, так это то, что он всегда чётко говорит, что делаю хорошо, а главное — что делаю плохо. Златан указывает мне на ошибки.

Ибрагимович говорил, что у него много друзей из Турции. Он любит моих соотечественников за дружелюбие. Златан удивил, когда сказал несколько предложений по-турецки. Он признался, что любит слушать турецкие песни. Какие именно, не знаю. Я просто рад, что он интересуется мною и моей страной.

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Когда Златан провёл первый матч на „Сан-Сиро“ после возвращения, фанаты сходили с ума от радости. После выхода на поле стадион превратился в бедлам. Для меня Ибрагимович сделал этот великий клуб ещё привлекательнее. Нам действительно нужен такой лидер, как Златан. Его присутствие само по себе хорошо для команды. Он в отличной форме и много тренируется", — приводит слова Чалханоглу сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола, Хакан Чалханоглу.
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