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Интер может арендовать игрока Челси

Интер может арендовать игрока Челси
16:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Витор Мозес может перейти в Интер.

Защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес в ближайшее время может стать игроком миланского «Интера». Стороны практически согласовали сделку, сообщает Corriere dello Sport.

В настоящее время Мозес на правах аренды выступает за «Фенербахче». «Челси» хочет вернуть игрока, чтобы продать «Интеру». Лондонский клуб намерен выручить с этого трансфера около € 15 млн.

Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте знаком с Виктором по работе в «Челси», который он возглавлял в течении двух сезонов — с 2016 по 2018 год.

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В этой кампании Мозес принял участие в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 29-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача.

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Интер, Челси, Новости спорта, Новости футбола, Фенербахче.
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