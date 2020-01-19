Динамо сыграло вничью с Легией

Новости спорта:Динамо не сумело обыграть польский топ-клуб.

Динамо провело первый контрольный поединок на сборе в Турции. Команда Алексея Михайличенко сыграла вничью с Легией из Варшавы — 1:1.

Польская команда вышла вперед на 13-й минуте матча усилиями Домагоя Антолича. Киевляне отыгрались в концовке первого тайма после точного удара Георгия Цитаишвили. Во второй половине встречи команды голов не забивали.

Отметим, что за Динамо сыграл хорватский защитник Йосип Пиварич, который в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за первую команду киевлян. В старте бело-синих появился и 19-летний защитник Илья Забарный.

Во втором тайме игровое время получили зимние новички Динамо — нападающие Назарий Русин и Ибрахим Каргбо.