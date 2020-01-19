Лестер сенсационно уступил Бернли

Новости спорта:Лестер продолжает терять очки с командами аутсайдерами.

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Лестер Сити».

Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Лестер Сити» Харви Барнс, отправивший мяч в ворота соперника на 33-й минуте после передачи хавбека Денниса Праета.

В начале второго тайма нападающий «Бёрнли» Крис Вуд сравнял счёт. На 68-й минуте «лисы» получили право исполнить пенальти, но форвард Джейми Варди не сумел его реализовать.

В конце матча хозяев вывел вперёд полузащитник Эшли Вествуд.