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Ливерпуль побил рекорды Манчестер Сити и Баварии

Ливерпуль побил рекорды Манчестер Сити и Баварии
22:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Ливерпуль Клоппа продолжил переписывать историю.

«Ливерпуль» превзошёл достижения «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии» по числу побед после 22 туров в топ-5 европейских чемпионатах.

Мерсисайдцы одержали 21 победу при одной ничьей. «Манчестер Сити» и «Бавария» в 22 матчах побеждали 20 раз, а также дважды сыграли вничью.

Немецкий клуб установил рекорд в сезоне-2013/14, англичане повторили достижение в сезоне-2017/18.

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«Ливерпуль», набрав 64 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч красные проведут 23 января на выезде с «Вулверхэмптоном».

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ФК Ман Сити, Бавария, АПЛ, Ливерпуль.
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