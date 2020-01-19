Ливерпуль побил рекорды Манчестер Сити и Баварии

Новости спорта:Ливерпуль Клоппа продолжил переписывать историю.

«Ливерпуль» превзошёл достижения «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии» по числу побед после 22 туров в топ-5 европейских чемпионатах.

Мерсисайдцы одержали 21 победу при одной ничьей. «Манчестер Сити» и «Бавария» в 22 матчах побеждали 20 раз, а также дважды сыграли вничью.

Немецкий клуб установил рекорд в сезоне-2013/14, англичане повторили достижение в сезоне-2017/18.

«Ливерпуль», набрав 64 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч красные проведут 23 января на выезде с «Вулверхэмптоном».