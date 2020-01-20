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Защитник Динамо может перебраться в Китай

Защитник Динамо может перебраться в Китай
10:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Томаш Кадар вскоре может сменить клуб и оказаться в чемпионате Китая.

Защитник Динамо Томаш Кадар вскоре может сменить клуб и оказаться в чемпионате Китая. Боснийский агент Филип Остоич в социальной сети LinkedIn выступил в роли представителя игрока.

Остоич пытается найти контакты в Китае и предлагает купить венгра за 3 миллиона евро. За информацию он предлагает вознаграждение.

Ранее не было известно о связях Томаша Кадара с Филипом Остоичем, а в качестве агента от его имени высказывался Шандор Варга.

Лидер Динамо получил травму

Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что Кадар попал в список игроков, от которых хочет избавиться Динамо. Венгр выступает за киевский клуб с 2017 года.

Минувшим летом Кадар заявлял, что не против сменить клуб. Ранее защитником интересовался Зенит, но Динамо не отпустило венгра. Этой зимой сообщалось об интересе со стороны Фехервара, но сам игрок опроверг эту информацию.

В нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за Динамо, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

Динамо ушло на зимний перерыв на втором месте турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 14 очков. Киевляне проводят первый тренировочный сбор в Турции, где вчера сыграли вничью с польской Легией (1:1).

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Тамаш Кадар.
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