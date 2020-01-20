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Легионер Шахтера отказывается покидать клуб

Легионер Шахтера отказывается покидать клуб
10:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Фернандо получил предложение о переходе от бразильского Атлетико Паранаэнсе, но не принял его.

Вингер донецкого Шахтера Фернандо получил предложение о переходе от бразильского Атлетико Паранаэнсе, но не принял его, сообщает журналист Goal.com Бруно Андраде в своем твиттере.

По его информации, игрок сам изъявил желание остаться в Украине и бороться за место в стартовом составе команды Луиша Каштру.

Фернандо перешел в Шахтер летом 2018 году из Палмейраса за 5,5 миллионов евро. Первую часть нынешнего сезона провел в лиссабонском Спортинге, где не играл за первую команду, выходя на поле 6 раз в рамках чемпионата до 23 лет (1 гол). Вчера он досрочно вернулся из аренды.

Накануне Горняки вышли из отпуска и сегодня планируют отправиться на тренировочный сбор в Турцию, где 25 января проведут первый спарринг против польского Леха.

Шахтер ушел на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея отрыв от идущего вторым Динамо в 14 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, Фернандо, Новости футбола.
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