"Настало время уйти": Эвра дал ценный совет Погба

Новости спорта:Патрис Эвра считает, что полузащитнику Полю Погба пришло время найти себе новую команду.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра считает, что полузащитнику Полю Погба пришло время найти себе новую команду.

"Я считаю, что Погба пришло время уйти из МЮ. Люди винят его во всех бедах клуба когда он играет и когда он не играет.

У меня тоже было подобное время в данном клубе. Я ударил фаната и принял решение уйти. Знал, что все будут меня обвинять во всем.

Когда Моуринью возглавлял МЮ, то во время матча с Ливерпулем все только и говорили об отношениях португальца и Погба. Это неправильно", - сказал Эвра в интервью The Mirror.

Стоит отметить, что по слова главного тренера Юнайтед Оле Гуннара Сульшера, Погба не играет из-за травмы.