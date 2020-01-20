Хэмилтон согласился подписать новый контракт с Mercedes

Новости спорта:6-кратный чемпион мира близок к новому соглашению.

По информации СМИ, пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон ведет переговоры и близок к подписанию нового контракта с командой Мерседес.

Сообщается, что 35-летний гонщик получит договор на 2 года - до конца сезона-2022. Действующий контракт британца завершается в конце 2020 года, и ранее были слухи о переговорах с Феррари.

Отметим, что особых вариантов в других командах у Хэмилтона в ближайшее время не будет.

Феррари продлила контракт молодого Шарля Леклера до 2024 года, а Ред Булл оформил соглашение Макса Ферстаппена до 2023 года.

Хэмилтон выиграл 6 чемпионских титулов и находится в 1 титуле от рекорда Михаэля Шумахера.