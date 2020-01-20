Форвард Монако оплатил фанату бензин на заправке

Новости спорта:Виссам Бен-Йеддер не отказал в помощи фанату команды.

Нападающий Монако и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер не отказал в помощи фанату команды.

Как сообщает пользователь Сети Twitter, у его товарища отказала банковская карта на автозаправке, а Бен-Йеддер оплатил ему бензин.

"Когда твой товарищ попал в засаду на заправке и у него не проходит оплата по карте, то тут появляется Виссам Бен-Йеддер и оплачивает ему бензин.

Это реально мировой класс. Мне определенно нравится этот игрок", - написал фанат.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Арсенала Месут Озил оплатил 2019 операций для детей по всему миру.