Шахтер отправился на сбор в Турцию: состав команды

Новости спорта:Игроки и тренерский штаб донецкого Шахтера полетели на первый учебно-тренировочный сбор.

Игроки и тренерский штаб донецкого Шахтера полетели на первый учебно-тренировочный сбор команды в турецкий Белек, сообщает официальный сайт Горняков.

Отметим, что Каштру взял на сбор 28 игроков, но в списке не оказалось защитников Богдана Бутко и Додо, полузащитников Майкона, Максима Малышева, Андрея Тотовицкого, а также форварда Андрея Борячука.

В то же время, с командой на сбор отправились возвращенные из аренды в Мариуполь форвард Владислав Вакула и защитник Игорь Кирюханцев. Также в обойме хавбеки Михаил Мудрик и выступавший осенью за Флуминенсе Веллингтон Нем. Полетел на сбор и форвард Фернандо, который первую часть сезона находился в лиссабонском Спортинге.

Андрей Борячук вскоре может перейти в турецкий Ризеспор. Бутко находится в поиске новой команды. Додо всерьез заинтересовал мюнхенскую Баварию. Сообщалось, что Майкон, Тотовицкий и Пихаленок тренируются по индивидуальной программе.

В первом матче на сборе в Турции Шахтер 25 января встретится с польским Лехом. Команда ушла на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы УПЛ, имея отрыв от Динамо в 14 очков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула