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Понедельник, 20.01.2020
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У Зари﻿ изменились планы на тренировочном сборе

У Зари﻿ изменились планы на тренировочном сборе
15:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Спарринг Зари с Челиком на первом тренировочном сборе в Турции не состоится.

Спарринг Зари с Челиком на первом тренировочном сборе в Турции не состоится. Официальный сайт луганчан сообщает, что матч отменен из-за изменений в планах боснийской команды.

Контрольный поединок с Челиком был запланирован на 22 января. Таким образом, в этот день Заря сыграет только с польским Лодзем.

Также на первом сборе команда Виктора Скрипника проведет товарищеские матчи с польским Пястом и сербским Вождовацем.

Второй тренировочный сбор Заря начнет в феврале и в его рамках сыграет еще три контрольных матча.

На зимний перерыв команда Виктора Скрипника ушла на третьем месте в украинской Премьер-лиге с отставанием от Динамо в два очка.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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