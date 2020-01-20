У Зари﻿ изменились планы на тренировочном сборе

Новости спорта:Спарринг Зари с Челиком на первом тренировочном сборе в Турции не состоится.

Спарринг Зари с Челиком на первом тренировочном сборе в Турции не состоится. Официальный сайт луганчан сообщает, что матч отменен из-за изменений в планах боснийской команды.

Контрольный поединок с Челиком был запланирован на 22 января. Таким образом, в этот день Заря сыграет только с польским Лодзем.

Также на первом сборе команда Виктора Скрипника проведет товарищеские матчи с польским Пястом и сербским Вождовацем.

Второй тренировочный сбор Заря начнет в феврале и в его рамках сыграет еще три контрольных матча.

На зимний перерыв команда Виктора Скрипника ушла на третьем месте в украинской Премьер-лиге с отставанием от Динамо в два очка.