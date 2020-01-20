Вот это поворот: Кулач вернулся в Ворсклу

Новости спорта:Ворскла на официальном сайте сообщила о подписании контракта с нападающим Владиславом Кулачем.

Ворскла на официальном сайте сообщила о подписании контракта с нападающим Владиславом Кулачем. Соглашение рассчитано на полтора года.

Ранее форвард уже выступал в Полтаве на правах аренды в течение полутора сезонов. За это время Кулач провел 41 матч в составе Ворсклы, забив в них 14 мячей.

Последним клубом 26-летнего нападающего был венгерский Гонвед, за который он сыграл в семи матчах и забил два гола.

Сегодня Кулач вместе с остальными футболистами Ворсклы отправится на первый тренировочный сбор в Турции.

На зимний перерыв команда Юрия Максимова ушла на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.