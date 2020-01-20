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Колос разгромил румынского соперника на сборах в Турции

Колос разгромил румынского соперника на сборах в Турции
17:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Колос

Новости спорта:Ковалевский клуб в первом поединке обыграл соперника.

В рамках подготовки ко второй части сезона ковалевский Колос на сборах в Турции обыграл румынский клуб Академика.

Подопечные Руслана Костышина отметились тремя голами, при этом сами не пропустили ни разу. Счет в матче открыл игрок на просмотре, как стало известно iSport.ua, это был экс-футболист Зари Дмитрий Литвин. Он забил ударом головой после подачи с фланга.

Во втором тайме Олег Кожушко забил после передачи Евгения Морозко. Сам вингер забил на 73-й минуте, доведя счет до разгромного.

Колос - Академика 3:0

Голы: Литвин, 20, Кожушко, 58, Морозко, 73

Стартовый состав Колоса: Яшков - Гавриш, Петров, Литвин, Ефремов, Емец, Богданов, игрок на просмотре, Волков, Ореховский, Лысенко

На 30-й минуте вышли: Кожушко, Ильин, Соловейчикс.

Состав Колоса во втором тайме: Ситало, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Соловейчикс, Задоя, Сорокин, Ильин, Морозко, Кожушко

На 65-й минуте вышли: Милько и игрок на просмотре.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта, ФК Колос, ФК Академика.
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