"Я вернусь": Роман Яремчук перенес операцию

Новости спорта:Украинец пропустит от двух до трех месяцев.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук успешно перенес хирургическое вмешательство на ахилле. Об этом игрок сообщил посредством своего Instagram. Отметим, что ориентировочно Яремчук пропустит два-три месяца.

«Я вернусь» — подписал пост форвард сборной Украины, прикрепив фото с больничной койки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’ll be back Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk) 20 Янв 2020 в 7:47 PST

Напомним, что у Яремчука был обнаружен небольшой врожденный дефект в ахилле. Из-за этого было решено делать операцию заранее, чтобы Яремчук смог восстановиться к решающим матчам плей-офф.

Из-за проблем с ахиллом Роман Яремчук не играл в последнем матче Гента против Мускрона (3:1).

В нынешнем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах Гента во всех турнирах. Он является основным игроком сборной Украины, которой летом предстоит сыграть на Евро.

Гент находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Брюгге на семь очков.