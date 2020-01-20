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"Я вернусь": Роман Яремчук перенес операцию

"Я вернусь": Роман Яремчук перенес операцию
18:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец пропустит от двух до трех месяцев.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук успешно перенес хирургическое вмешательство на ахилле. Об этом игрок сообщил посредством своего Instagram. Отметим, что ориентировочно Яремчук пропустит два-три месяца.

«Я вернусь» — подписал пост форвард сборной Украины, прикрепив фото с больничной койки.

 
 
 
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I’ll be back

Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Яремчук пропустит несколько месяцев

Напомним, что у Яремчука был обнаружен небольшой врожденный дефект в ахилле. Из-за этого было решено делать операцию заранее, чтобы Яремчук смог восстановиться к решающим матчам плей-офф.

Из-за проблем с ахиллом Роман Яремчук не играл в последнем матче Гента против Мускрона (3:1).

В нынешнем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах Гента во всех турнирах. Он является основным игроком сборной Украины, которой летом предстоит сыграть на Евро.

Гент находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего Брюгге на семь очков.

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Все по теме:

Сборная Украины, Форвард, Роман Яремчук, ФК Гент.
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