Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Новак Джокович одержал 900-ю победу
Новак Джокович одержал 900-ю победу
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Макгрегор - Серроне. Видео боя
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти

Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи

Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи
18:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Победу киевлянам принесли голы Миколенко и Русина.

В товарищеском матче Динамо Киев встречались против азербайджанского Нефтчи и сумели одержать победу.

Первый гол забил Виталий Миколенко, который подключился к атаке и сумел в одно касание. Через несколько минут Назарий Русин отметился первым голом после возвращения в киевский клуб.

Уже во втором тайме азербайджанцы отметились своим мячом, когда с ударом издали не справился Денис Бойко.

Динамо Киев - Нефтчи Баку 2:1

Голы: Миколенко, 13, Русин, 18 - 69

Динамо (стартовый состав): Бущан - Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко - Андриевский, Буяльский - Дуэлунд, Де Пена, Русин - Каргбо

Напомним, что накануне Динамо провело свой первый поединок на сборах, в котором сыграло вничью с польской Легией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Нефтчи, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин вновь пропустил за Овьедо
02 Симеоне поставил ультиматум руководству Атлетико
03 Лидер Динамо получил травму
04 Барселона минимально обыграла Гранаду в первом матче Сетьена (Фото, Видео)
05 Роналду приносит Ювентусу тяжелую победу над Пармой (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь