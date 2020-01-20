Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи

Новости спорта:Победу киевлянам принесли голы Миколенко и Русина.

В товарищеском матче Динамо Киев встречались против азербайджанского Нефтчи и сумели одержать победу.

Первый гол забил Виталий Миколенко, который подключился к атаке и сумел в одно касание. Через несколько минут Назарий Русин отметился первым голом после возвращения в киевский клуб.

Уже во втором тайме азербайджанцы отметились своим мячом, когда с ударом издали не справился Денис Бойко.

Динамо Киев - Нефтчи Баку 2:1

Голы: Миколенко, 13, Русин, 18 - 69

Динамо (стартовый состав): Бущан - Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко - Андриевский, Буяльский - Дуэлунд, Де Пена, Русин - Каргбо

Напомним, что накануне Динамо провело свой первый поединок на сборах, в котором сыграло вничью с польской Легией.