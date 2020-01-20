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Ворскла отправилась на свой первый турецкий сбор: состав команды

Ворскла отправилась на свой первый турецкий сбор: состав команды
19:27 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:В рамках которого проведет 4 спарринга.

В понедельник 20 января "Ворскла", транзитом через Стамбул, отправилась в Анталию на свой первый зимний зарубежный учебно-тренировочный сбор.

В Турцию тренерский штаб решил взять таких исполнителей:

Вратари: Ткаченко, Резник, Фесюн

Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баенко, Мартыненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук

Полузащитники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядин, Артур, Луизао, Кане, Белый

Нападающие: Козыренко, Васин, Стрижак, Степанюк, Шехич, Кулач.

По ходу сбора в расположение "бело-зеленых" прибудут на просмотр несколько потенциальных новичков.

Напомним, что на первом сборе "Ворскла" проведет 4 спарринга.

25 января ворскляне сыграют с польским клубом "Лодзь". 27-го числа "бело-зеленые" проверят себя на фоне сербского ФК "Радник Сурдулица". 30-го января проведут спарринг с командой "Дрита" (Косово), а в заключительной встрече первого сбора 2 февраля встретятся с сербским "Спартаком" из города Суботица.

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Турция, Чемпионат Украины, ФК Ворскла, УПЛ.
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