"Счастливый для меня": Ракицкий оценил год в Зените

Новости спорта:Защитник оценил свой год пребывания в России.

Украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями о своем пребывании в России. Центрбек подчеркнул, что доволен прошлым годом и своим переездом в Санкт-Петербург.

— Сейчас ровно год, как вы перешли в «Зенит».

— Почти ровно. Дайте вспомню. Я 24 января прилетел в Питер. Денечек потусовался с женой, погулял по морозу…

— Ощутили, так сказать.

— Класс, мне нравится, люблю такую погоду. Особенно когда снег, морозец. Не люблю дожди, как сейчас. Мы еще из Петербурга полетели на Мальдивы в отпуск, а там дней десять — ливни. До часу дня вроде солнышко проглядывается, а потом поливает.

— Давайте вернемся к нашей теме. Год в Петербурге. Как бы вы его оценили?

— Счастливый для меня. Горжусь поддержкой болельщиков.

«Обрел шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков», — цитирует слова Ракицкого официальный сайт Зенита.

Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера в январе прошлого года. В текущем сезоне защитник провел в составе Зенита 24 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячем.

В ноябре прошлого года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. После переезда защитника в Россию, коуч сине-желтых Андрей Шевченко не вызывал защитника в национальную команду.