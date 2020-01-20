Интер и Тоттенхэм торгуются по Эриксену

Новости спорта:Интер готов выплатить Тоттенхэму 11 млн фунтов за переход Эриксена.

Интер готов выплатить Тоттенхэму 11 миллионов фунтов и два миллиона бонусов за переход полузащитника Кристиана Эриксена в январе, сообщает Sky Sports Italia.

Ранее сообщалось, что клубы сошлись на цене в 18 миллионов евро. Напомним, датчанин согласовал личный контракт с Интером. Сообщается, что хавбек подпишет соглашение с нерадзурри до 2024 года.

Эриксен окончательно отказался от продления соглашения с Тоттенхэмом, хотя датчанину предлагали 9 миллионов в год зарплаты без учета бонусов.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 27 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, забив три мяча и сделав три результативные передачи.

Интер в данный момент занимает второе место в Серии А. Отставание от Ювентуса составляет четыре очка.