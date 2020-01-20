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Понедельник, 20.01.2020
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Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире

Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире
22:23 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Наставник черниговцев пристально следит за чемпионатом АПЛ.

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь высказал свое мнение о лидере АПЛ – "Ливерпуле" Юргена Клоппа.

"У Клоппа самый сильный состав в мире. Самый сильный вратарь в мире – Алисон. Самая сильная четверка защитников - ливерпульская. Несравнимо сильнее, чем у Гвардиолы. У "Ливерпуля" состав практически не меняется. Только в центре обороны есть какая-то ротация - Ловрен, Гомес или Матип в пару к Ван Дейку.

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У "Ливерпуля" нет слабых мест. Тройка хавов - все мобильные, сумасшедшие пахари с потрясающим отбором. Фантастическая тройка атакующих. Бобби Фирмино мне поначалу не нравился. Но когда стал за ним следить, открыл для себя, какой же он сильный и умный тактически форвард. А какой у него пас, он может низом заслать на 50 метров! Чем ниже пас, тем выше класс. Он так отдает, что мяч не нужно догонять. Красавец! Салах, Мане, Фирмино - разноплановые и отлично сочетаются в тройке, причем самый сильный как бы Салах, но сегодня он самый слабый среди них", - сказал Рябоконь.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, АПЛ, ФК Десна, Чемпионат Англии, Александр Рябоконь.
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