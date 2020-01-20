Кривцов рассказал, почему Шахтеру не удалось выйти из группы в Лиге чемпионов

Новости спорта:Защитник «Шахтера» - о групповом этапе Лиги чемпионов.

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов вспомнил выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

«Пока остается осадок от последнего матча в Лиге чемпионов — против «Аталанты». Жаль, что не смогли выиграть и пройти дальше.

Лига чемпионов – это тяжелый турнир. Каждый поединок необходимо проводить на пределе своих возможностей.

Может, где-то не хватило везения, где-то что-то не получилось. Наверное, мы очень хотели добиться успеха в групповом раунде, были напряжены, и это волнение сказалось на игре».

Напомним, «Шахтер» финишировал третьим в своей группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы.

Ранее Кривцов заявил, что «Шахтер» расслабится только тогда, когда у «Динамо» не останется математических шансов на чемпионство.