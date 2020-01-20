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Новый наставник Барселоны дает 13 тренировок за 14 дней

Новый наставник Барселоны дает 13 тренировок за 14 дней
22:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Игроки «Барселоны» проведут 13 тренировок за 14 дней.

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не собирается предоставлять футболистам выходные в ближайшее время, сообщает AS.

По данным источника, игроки каталонского клуба за 14 дней проведут 13 тренировок. Наставник отменил выходной, который был запланирован бывшим тренером команды Эрнесто Вальверде на 15 января.

За день до матча 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:0) футболисты «Барселоны» провели двойную тренировку. В день матча тренер также организовал тренировку.

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На этой неделе футболисты будут тренироваться каждый день, кроме 22 и 25 января. В эти дни каталонский клуб сыграет с «Ибицой» и «Валенсией» в Кубке и чемпионате Испании соответственно. Выходной получат лишь те игроки, которые не попадут в заявку на матчи.

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ФК Барселона, Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, Кике Сетьен.
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