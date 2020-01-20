Экс-тренер Карпат возглавит чемпиона Латвии

Новости спорта:Сторонам осталось уладить формальности по контракту.

Бывший тренер Карпат и Севастополя Олег Кононов близок к тому, чтобы возглавить Ригу. По информации Спорт-Экспресс, обе стороны намерены в ближайшие часы завершить переговоры и заключить договор о сотрудничестве.

Отмечается, что представление Кононова во главе латвийского клуба намечено на вторник-среду.

Напомним, что в Украине Кононов тренировал Карпаты (2008 — 2011) и Севастополь (2012 — 2013). В далеком 2004 году работал в тренерском штабе запорожского Металлурга.

В тренерской карьере Кононова числится работа в минских Торпедо и Локомотиве, тираспольском Шерифе. С 2013 года тренер работал в российских клубах — Краснодар, Ахмат и Арсенал. Последним местом работы Кононова являлся московский Спартак, из которого 53-летний тренер был уволен в сентябре прошлого года.

Рига в прошлом сезоне стала чемпионом Латвии.