СПАЛ неожиданно обыграл Аталанту Малиновского (Фото, Видео)

В заключительном матче 20-го тура Аталанта украинца Руслана Малиновского дома неожиданно уступила СПАЛу — 1:2.
Хозяева вышли вперед на 16-й минуте встречи усилиями Иличича.
Гости отыгрались после перерыва — гол на счету Петаньи. Однако СПАЛ не остановился на достигнутом и вырвал три очка. Решающим стал удар Валоти на 60-й минуте.
Обзор матча:
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме, сменив на 59-й минуте Алехандро Гомеса, однако ничем примечательным хавбек сборной Украины не отметился.
Аталанта остается на пятой позиции в Серии А с 35 очками в активе. СПАЛ благодаря победе покидает последнее место в турнирной таблице, опуская туда Дженоа.