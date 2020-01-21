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СПАЛ неожиданно обыграл Аталанту Малиновского (Фото, Видео)

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СПАЛ неожиданно обыграл Аталанту Малиновского (Фото, Видео)
08:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Аталанта с Русланом Малиноским в составе минимально уступила СПАЛу.

В заключительном матче 20-го тура Аталанта украинца Руслана Малиновского дома неожиданно уступила СПАЛу — 1:2.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте встречи усилиями Иличича.

Гости отыгрались после перерыва — гол на счету Петаньи. Однако СПАЛ не остановился на достигнутом и вырвал три очка. Решающим стал удар Валоти на 60-й минуте.

Обзор матча:

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме, сменив на 59-й минуте Алехандро Гомеса, однако ничем примечательным хавбек сборной Украины не отметился.

Аталанта остается на пятой позиции в Серии А с 35 очками в активе. СПАЛ благодаря победе покидает последнее место в турнирной таблице, опуская туда Дженоа.

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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
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