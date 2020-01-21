Скачать
Вторник, 21.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Новак Джокович одержал 900-ю победу
Новак Джокович одержал 900-ю победу
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open

Гвардиола назвал главную проблему Ман Сити

Гвардиола назвал главную проблему Ман Сити
09:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хосеп Гвардиола оценил текущее положение своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил текущее положение своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Испанец отметил, что его не волнуют выступления Ливерпуля и что он полностью сосредоточен на игре и делах Горожан.

«Мы не можем отрицать, что с точки зрения игры и результатов Ливерпуль неординарен. Но каждый день практически по 24 часа в сутки я думаю исключительно о Манчестер Сити. Меня не слишком интересуют команды в других лигах и Ливерпуль в частности», — приводит слова Гвардиолы AS.

Яремчук пропустит несколько месяцев

«Мы пропускаем мячи в тех ситуациях, когда не должны этого делать. Мы забили больше голов, чем Ливерпуль, не могу сказать точно, насколько больше, поэтому в любом случае мы хороши. Мы играем с Тоттенхэмом и пропускаем дважды после двух ударов по воротам. Норвич бьет три раза — и трижды забивает нам. Когда так происходит, то трудно бороться с Ливерпулем».

Манчестер Сити отстает от лидирующего в чемпионате Ливерпуля на 16 очков. Сегодня команда Гвардиолы сыграет на выезде с Шеффилд Юнайтед.

Ливерпуль, в свою очередь, в четверг отправится в гости к Вулверхэмптону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи
02 Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире
03 Хорватский гигант зовет на бой Усика
04 Как строится новый Дворец спорта в Ровно
05 Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь