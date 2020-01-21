Гвардиола назвал главную проблему Ман Сити

Новости спорта:Хосеп Гвардиола оценил текущее положение своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил текущее положение своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Испанец отметил, что его не волнуют выступления Ливерпуля и что он полностью сосредоточен на игре и делах Горожан.

«Мы не можем отрицать, что с точки зрения игры и результатов Ливерпуль неординарен. Но каждый день практически по 24 часа в сутки я думаю исключительно о Манчестер Сити. Меня не слишком интересуют команды в других лигах и Ливерпуль в частности», — приводит слова Гвардиолы AS.

«Мы пропускаем мячи в тех ситуациях, когда не должны этого делать. Мы забили больше голов, чем Ливерпуль, не могу сказать точно, насколько больше, поэтому в любом случае мы хороши. Мы играем с Тоттенхэмом и пропускаем дважды после двух ударов по воротам. Норвич бьет три раза — и трижды забивает нам. Когда так происходит, то трудно бороться с Ливерпулем».

Манчестер Сити отстает от лидирующего в чемпионате Ливерпуля на 16 очков. Сегодня команда Гвардиолы сыграет на выезде с Шеффилд Юнайтед.

Ливерпуль, в свою очередь, в четверг отправится в гости к Вулверхэмптону.