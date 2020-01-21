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Динамо-Брест с украинцами прибыло на сбор в Турцию: состав команды

Динамо-Брест с украинцами прибыло на сбор в Турцию: состав команды
10:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Брест

Новости спорта:Динамо-Брест отправилось на предсезонный сбор в Турцию.

Динамо-Брест на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые отправятся на предсезонный сбор в Турцию. Украинцы Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский будут участвовать в данном сборе.

Полный список игроков выглядит таким образом:

Вратари: Павел Павлюченко, Сергей Игнатович, Александр Наумович.

Защитники: Максим Витус, Олег Веретило, Кирилл Печенин, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Габи Кики.

Полузащитники: Артем Милевский, Павел Савицкий, Сергей Кривец, Александр Нойок, Артем Быков, Сергей Кисляк, Роман Юзепчук, Владислав Васильев, Михаил Гордейчук.

Нападающие: Денис Лаптев, Евгений Шевченко, Элис Бакай, Всеволод Садовский.

По завершении сезона Динамо-Брест покинул украинский нападающий Алексей Хобленко. Форвард продолжит карьеру в СК Днепр-1.

Напомним, что во время турецкого сбора, который продлится с 20 января по 3 февраля, Динамо-Брест проведет два товарищеских матча против представителей УПЛ. 24 января команда Ковальчука встретится с Мариуполем, 27 января состоится матч против киевского Динамо.

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Артем Милевский, Евгений Хачериди, Футбол, Александр Нойок, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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