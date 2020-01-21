Главный конкурент Ибрагимовича может перебраться в МЮ

Новости спорта:Манчестер Юнайтед обсуждал с Миланом возможный трансфер нападающего Кшиштофа Пентека.

Манчестер Юнайтед обсуждал с Миланом возможный трансфер нападающего Кшиштофа Пентека, о чем сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштэйн.

Россонери предположительно хотят продать форварда за 35 миллионов евро и также готовы рассмотреть предложения о его аренде с обязательством дальнейшего выкупа.

При этом Пентека связывают с рядом других клубов Премьер-лиги: Тоттенхэмом, Астон Виллой и Ньюкаслом. Заинтересованы в его услугах и Рома с Атлетико.

В нынешнем сезоне Кшиштоф сыграл в 19 матчах Милана, забив 5 голов и отдав результативную передачу.

Напомним, ранее МЮ остался без лучшего бомбардира Маркуса Рашфорда из-за травмы. Англичанин рискует выбыть на срок до трех месяцев.