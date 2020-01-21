Лидер Динамо получил травму на сборах в Турции

Новости спорта:Футболист "Динамо" вернется к работе с мячом через несколько дней.

Полузащитник динамо Беньямин Вербич получил повреждение в товарищеском матче против Нефтчи, который прошел в рамках тренировочного сбора киевлян. Об этом сообщается на официальном сайте Динамо.

Во время матча словенский футболист ощутил боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб команды диагностировал незначительное растяжение мышц.

Отмечается, что Вербич провел утреннюю тренировку в тренажерном зале вместе с партнерами по команде, а уже через несколько дней сможет вернуться к работе с мячом.

Напомним, что Динамо обыграло Нефтчи в товарищеском матче.