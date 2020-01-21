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Днепр-1 отправился на сбор в Турцию: состав команды

Днепр-1 отправился на сбор в Турцию: состав команды
14:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:К старту февраля днепряне проведут четыре контрольных матча.

Днепр-1 отправился на тренировочный сбор в Турции, о чем клуб объявил на официальном сайте.

Всего с командой Дмитрия Михайленко на зимний сбор отправились 27 футболистов, среди которых и зимние новички клуба.

Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко;

Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопыренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков;

Полузащитники: Сергей Кравченко, Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Александр Снижко, Игорь Когут, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Валентин Рубчинский, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Александр Беляев;

Нападающие: Владислав Супряга, Алексей Хобленко, Алексей Чичиков, Дмитрий Коркишко.

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Напомним, зимой к Днепру присоединились защитники Андрей Цуриков и Александр Сваток, полузащитники Франсиско Ди Франко и Лукас Тейлор, а также форвард Алексей Хобленко.

В течение двух зимних сборов подопечные Михайленко проведут восемь контрольных матчей.

На зимний перерыв в Премьер-лиге Днепр-1 ушел на восьмом месте в турнирной таблице

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