Скачать
Вторник, 21.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Кучер и компания покинули Карпаты

Кучер и компания покинули Карпаты
17:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Львовяне расторгли контракты с футболистами по обоюдному согласию.

Назар Вербный, Александр Кучер, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун покинули Карпаты, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Сотрудничество с игроками было прекращено по обоюдному согласию.

Александр Кучер пришел в Карпаты летом 2019 года, но из-за травмы провел лишь четыре матча. На счету Ковтуна и Вакуленко — 22 и 16 поединков в УПЛ в футболке львовян соответственно.

Вербный, который является воспитанником клуба, провел за Карпаты 49 матчей.

Днепр-1 отправился на сбор в Турцию: состав команды

Напомним, что ранее львовяне расторгли контракты с Кристианом Понде и Франциско Ди Франко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Чемпионат Украины, Футбол, Кучер, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Промах года: Соль опозорился в матче Динамо (Видео)
02 Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире
03 Хорватский гигант зовет на бой Усика
04 Как строится новый Дворец спорта в Ровно
05 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь