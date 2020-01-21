ПСЖ продает Кавани за 20 млн евро

Новости спорта:Уругваец всерьез интересен Атлетико.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани вскоре может покинуть команду, его готовы продать в январе за 20 миллионов евро, сообщает журналист ESPN Жюльен Лоренс.

Серьезный интерес к форварду проявляет мадридский Атлетико. Ранее Матрасники предлагали за игрока 10 миллионов евро, но получили отказ.

Кавани сам хочет покинуть стан действующего чемпиона Франции и ранее подал прошение о трансфере руководству клуба.

В нынешнем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ, отдав 5 голов и 1 ассист. Уругваец проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди.

Атлетико идет на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, а ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1.