Борячук перешел в Ризеспор: детали контракта

Новости спорта:Клуб развеял информацию о том, что украинец у них лишь на полгода.

Нападающий Шахтера Андрей Борячук перешел в Ризеспор, подписав контракт на полтора года, сообщает официальный сайт турков.

Ранее ТК Футбол 1/2 сообщал, что форвард будет выступать за Ризеспор лишь полгода.

В нынешнем сезоне Борячук сыграл всего в трех матчах за Шахтер, отличившись одним голом. С 2017 по 2019 год воспитанник дончан выступал на правах аренды за Мариуполь.

В Ризеспоре выступают бывшие игроки Динамо — защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш, перебравшийся в Турцию в начале января на правах аренды.

На данный момент Ризеспор занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Борячук сможет дебютировать за Ризеспор уже 23 января в матче Кубка Турции против Галатасарая.