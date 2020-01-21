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Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания

Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания
19:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник Реала также признался, что Альваро Одриосола может покинуть клуб.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слова форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который назвал французского специалиста своим "кумиром детства".

"Отныне Мбаппе — пример для подражания. Мы становимся кумирами для тех, кто интересуется футболом. Например, я был примером для тех людей, которым нравилось, как я играл", — приводит слова Зидана Marca.

Французский коуч также не исключил вариант того, что Альваро Одриосола может сменить клубную прописку этой зимой.

"У него есть возможность уйти, так что давайте подождем и посмотрим, что произойдет в конечном итоге. Все может случиться", — добавил специалист.

Кроме того, Зидан объяснил, почему Гарет Бэйл и Хамес Родригес не сыграли в последнем матче против Севильи (2:1).

"Я рассчитываю на них. Они не играли на днях из-за небольших физических проблем", — заявил Зидан.

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Напомним, матч Унионистас — Реал состоится в среду, 22 января, в 22:00 по киевскому времени. Ранее стало известно, что в этом поединке "сливочных" не помогут многие ключевые футболисты.

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Сборная Франции, ФК ПСЖ, Футбол, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе.
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