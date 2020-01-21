Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слова форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который назвал французского специалиста своим "кумиром детства".
"Отныне Мбаппе — пример для подражания. Мы становимся кумирами для тех, кто интересуется футболом. Например, я был примером для тех людей, которым нравилось, как я играл", — приводит слова Зидана Marca.
Французский коуч также не исключил вариант того, что Альваро Одриосола может сменить клубную прописку этой зимой.
"У него есть возможность уйти, так что давайте подождем и посмотрим, что произойдет в конечном итоге. Все может случиться", — добавил специалист.
Кроме того, Зидан объяснил, почему Гарет Бэйл и Хамес Родригес не сыграли в последнем матче против Севильи (2:1).
"Я рассчитываю на них. Они не играли на днях из-за небольших физических проблем", — заявил Зидан.
Напомним, матч Унионистас — Реал состоится в среду, 22 января, в 22:00 по киевскому времени. Ранее стало известно, что в этом поединке "сливочных" не помогут многие ключевые футболисты.